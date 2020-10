“Pulirai i bagni degli africani”: deputata leghista insultata da un renziano (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’eurodeputata leghista Silvia Sardone insultata da un noto esponente di Italia Viva davanti a milioni di italiani. “Il futuro dell’Italia è l’Africa e tu cara andrai a pulire i bagni degli africani che saranno più ricchi di noi perché loro hanno voglia di lavorare“. Queste – riferisce Il Fatto Quotidiano – le parole rivolte nella … L'articolo “Pulirai i bagni degli africani”: deputata leghista insultata da un renziano proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 5 ottobre 2020) L’euroSilvia Sardoneda un noto esponente di Italia Viva davanti a milioni di italiani. “Il futuro dell’Italia è l’Africa e tu cara andrai a pulire iafricani che saranno più ricchi di noi perché loro hanno voglia di lavorare“. Queste – riferisce Il Fatto Quotidiano – le parole rivolte nella … L'articolo “Pulirai iafricani”:da unproviene da leggilo.org.

