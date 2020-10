Puglia, vaccino antinfluenzale disponibile dal 15 ottobre nelle farmacie (Di lunedì 5 ottobre 2020) BARI - Al momento, il vaccino antinfluenzale è ancora introvabile nelle farmacie pugliesi, però 'entro il 15 ottobre la Regione Puglia dovrebbe consegnare 150mila dosi': lo annuncia Luigi d'Ambrosio ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 ottobre 2020) BARI - Al momento, ilè ancora introvabilepugliesi, però 'entro il 15la Regionedovrebbe consegnare 150mila dosi': lo annuncia Luigi d'Ambrosio ...

Advertising

Ilikepuglia : Puglia, vaccino antinfluenzale disponibile nelle farmacie a partire dal 15 ottobre - LaGazzettaWeb : Puglia, vaccino antinfluenzale disponibile dal 15 ottobre nelle farmacie - _vitoperrino : Vaccino Antinfluenzale, i ceppi rilevati in Puglia non sono tra quelli inclusi nel vaccino - Database Italia… - infoitsalute : Vaccino antinfluenzale, in Puglia pronte due milioni di dosi - dritanhocja : @ProfLopalco @Cartabellotta @GIMBE Gentile Prof. @ProfLopalco. Possiamo sapere in Puglia la tabella di marcia di so… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia vaccino Puglia, vaccino antinfluenzale disponibile dal 15 ottobre nelle farmacie La Gazzetta del Mezzogiorno Puglia, vaccino antinfluenzale disponibile nelle farmacie a partire dal 15 ottobre

Al momento, il vaccino antinfluenzale è ancora introvabile nelle farmacie pugliesi, però "entro il 15 ottobre la Regione Puglia dovrebbe consegnare 150mila dosi": lo annuncia all'ANSA Luigi d'Ambrosio ...

Puglia, vaccino antinfluenzale disponibile dal 15 ottobre nelle farmacie

Le dosi saranno consegnate ai farmacisti per la libera vendita ai pugliesi che non rientrano nelle fasce a rischio ...

Al momento, il vaccino antinfluenzale è ancora introvabile nelle farmacie pugliesi, però "entro il 15 ottobre la Regione Puglia dovrebbe consegnare 150mila dosi": lo annuncia all'ANSA Luigi d'Ambrosio ...Le dosi saranno consegnate ai farmacisti per la libera vendita ai pugliesi che non rientrano nelle fasce a rischio ...