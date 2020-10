Psg, ufficiale: preso Pereira dal Porto (Di lunedì 5 ottobre 2020) PARIGI - Nuovo colpo di mercato per il Paris Saint-Germain. I francesi si sono assicurati le prestazioni di Danilo Pereira , difensore e mediano del Porto . Classe 1991, Pereira arriva nella capitale ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 ottobre 2020) PARIGI - Nuovo colpo di mercato per il Paris Saint-Germain. I francesi si sono assicurati le prestazioni di Danilo, difensore e mediano del. Classe 1991,arriva nella capitale ...

Advertising

SkySport : PSG, ufficiale l'arrivo di Kean in prestito. Le ultime news di calciomercato - UEFAcom_it : UFFICIALE - Moise Kean è un nuovo giocatore del PSG ???? #UCL - zazoomblog : UFFICIALE PSG dal Porto arriva Danilo Pereira - #UFFICIALE #Porto #arriva #Danilo - sportli26181512 : Psg, ufficiale: preso Danilo Pereira dal Porto: Il centrocampista 29enne arriva in prestito per una stagione con di… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: UFFICIALE - Il Psg annuncia l'acquisto in prestito di Danilo Pereira. Quello scambiato ieri per Joao Mario ????? https://t.… -