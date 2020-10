PS5 e l'interfaccia utente volutamente nascosta da Sony ai media giapponesi (Di lunedì 5 ottobre 2020) Recentemente un gruppo di media ed influencer giapponesi hanno potuto testare con mano la console next-gen di Sony, PlayStation 5 mediante invito ad un evento, dove hanno finalmente avuto l'opportunità di provare la piattaforma in anteprima. Il nuovissimo filmato di gioco di Astro's Playroom, Godfall e altri è stato caricato sul web, ma tuttavia in molti sono rimasti a bocca asciutta, dato che speravano di vedere un assaggio dell'interfaccia utente del sistema.Sfortunatamente, un'anteprima pubblicata da Dengeki Online rivela che il titolare della piattaforma ha tenuto nascosta quella funzione, poiché non consentiva ai partecipanti di giocare nei menu del dispositivo. Ha anche bloccato l'utilizzo del pulsante "Create", quindi non possiamo ancora ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 ottobre 2020) Recentemente un gruppo died influencerhanno potuto testare con mano la console next-gen di, PlayStation 5nte invito ad un evento, dove hanno finalmente avuto l'opportunità di provare la piattaforma in anteprima. Il nuovissimo filmato di gioco di Astro's Playroom, Godfall e altri è stato caricato sul web, ma tuttavia in molti sono rimasti a bocca asciutta, dato che speravano di vedere un assaggio dell'del sistema.Sfortunatamente, un'anteprima pubblicata da Dengeki Online rivela che il titolare della piattaforma ha tenutoquella funzione, poiché non consentiva ai partecipanti di giocare nei menu del dispositivo. Ha anche bloccato l'utilizzo del pulsante "Create", quindi non possiamo ancora ...

