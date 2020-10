#ProudBoys, l'hashtag dei suprematisti bianchi "invaso" da coppie che si baciano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Negli ultimi giorni sui social è stato molto condiviso l’hashtag #ProudBoys. Questo gruppo di suprematisti bianchi dell’estrema destra americana era finito sotto ai riflettori dopo le dichiarazioni ambigue fatte da Donald Trump durante il primo dibattito presidenziale (“Proud Boys non muovetevi, ma state pronti, qualcuno dovrà fare qualcosa”) e l’hashtag ha iniziato a essere utilizzato come slogan dal gruppo stesso.A partire da sabato scorso, però, l’hashtag #ProudBoys ha cominciato ad essere usato anche dalla comunità lgbtqia+, con il risultato di rimandare a messaggi e a foto felici di uomini gay proud, orgogliosi: proud boys, appunto. Bobby Berk, protagonista del popolare programma di Netflix Queer Eye ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Negli ultimi giorni sui social è stato molto condiviso l’. Questo gruppo didell’estrema destra americana era finito sotto ai riflettori dopo le dichiarazioni ambigue fatte da Donald Trump durante il primo dibattito presidenziale (“Proud Boys non muovetevi, ma state pronti, qualcuno dovrà fare qualcosa”) e l’ha iniziato a essere utilizzato come slogan dal gruppo stesso.A partire da sabato scorso, però, l’ha cominciato ad essere usato anche dalla comunità lgbtqia+, con il risultato di rimandare a messaggi e a foto felici di uomini gay proud, orgogliosi: proud boys, appunto. Bobby Berk, protagonista del popolare programma di Netflix Queer Eye ...

