Proroga stato di emergenza probabile fino a gennaio | le novità

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 5 ottobre 2020)di: le novità Per frenare il balzo dei contagi, la direzione pare proprio quella delladellodi, dichiarato lo scorso 31in conseguenza del rischio sanitario legato all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Covid-19). Si pensa ad un allungamento del periodo in questioneal prossimo 312021: un anno esatto dunque dalla sua prima dichiarazione. D’altronde la situazione dei contagi da coronavirus nel nostro paese presenta oggi numeri in risalita, tanto da giustificare una nuova decisione da parte dell’Esecutivo. Vediamo allora più nel ...