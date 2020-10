Previsioni Meteo, nuova pesante ondata di maltempo da domenica 11 su gran parte d’Italia: la tendenza (Di lunedì 5 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Va prendendo piede nelle simulazioni modellistiche, un nuovo pesante peggioramento del tempo a iniziare da domenica prossima e poi in sviluppo per gran parte della settimana successiva. Il quadro modellistico inizia a essere abbastanza ostinato nel proporre un ennesimo cavo depressionario nord-atlantico in affondo dal Mare del Nord, Scandinavia, verso l’Europa centrale, poi la Francia, il Golfo del Leone, le Baleari e, infine, con asse indirizzato verso la Sardegna e anche il Tirreno. Dalle simulazioni ultime appena di questa sera ma, a dire il vero, da alcuni runs, specie del modello europeo ECMWF, si prospetterebbe un attacco perturbato significativo, con consistente calo dei geo-potenziali, asse di saccatura fino alle Baleari e a ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020)– Va prendendo piede nelle simulazioni modellistiche, un nuovopeggioramento del tempo a iniziare daprossima e poi in sviluppo perdella settimana successiva. Il quadro modellistico inizia a essere abbastanza ostinato nel proporre un ennesimo cavo depressionario nord-atlantico in affondo dal Mare del Nord, Scandinavia, verso l’Europa centrale, poi la Francia, il Golfo del Leone, le Baleari e, infine, con asse indirizzato verso la Sardegna e anche il Tirreno. Dalle simulazioni ultime appena di questa sera ma, a dire il vero, da alcuni runs, specie del modello europeo ECMWF, si prospetterebbe un attacco perturbato significativo, con consistente calo dei geo-potenziali, asse di saccatura fino alle Baleari e a ...

ItalianAirForce : #AeronauticaInforma?? Da oggi, #5Ottobre, le previsioni #Meteo??del Servizio Meteorologico della Forza Armata andra… - 3BMeteo : Prende il via un #5ottobre tra acquazzoni e sole. Vento protagonista. Le previsioni #meteo di oggi - ItalianAirForce : L'#AeronauticaMilitare e @TV2000it hanno siglato un accordo di collaborazione per le previsioni meteo. A partire da… - PrimaStampa_eu : METEO SICILIA - Giù le temperature, aumentano le piogge: previsioni martedì - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO Previsioni meteo per martedì 5 ottobre. Bel tempo ovunque. Fresco al Cen… -