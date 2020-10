Previsioni Meteo fino a metà settimana: tappeto di nuvole sull’Italia, qualche pioggia e nuovo peggioramento mercoledì (Di lunedì 5 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Anche l’ultimo fronte perturbato legato al possente sistema depressionario atlantico, che negli ultimi giorni ha letteralmente devastato con nubifragi e alluvioni diverse aree delle nostre regioni settentrionali, ha oramai esaurito la sua azione, con il tempo che migliorerà decisamente un po’ ovunque, salvo fastidi locali. Ancora forti piogge da ieri pomeriggio sera e nella notte scorsa, in particolare sul Trentino Alto Adige, dove localmente sono caduti fino ad oltre 100 mm di acqua, con altre complicazioni di tipo idro-geologico sul territorio locale. Scrivevamo, tuttavia, di un tempo che in gran parte è già migliorato con ampio soleggiamento e continuerà a essere in gran parte così, per oggi, anche se rimarranno residui addensamenti con locali ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020)– Anche l’ultimo fronte perturbato legato al possente sistema depressionario atlantico, che negli ultimi giorni ha letteralmente devastato con nubifragi e alluvioni diverse aree delle nostre regioni settentrionali, ha oramai esaurito la sua azione, con il tempo che migliorerà decisamente un po’ ovunque, salvo fastidi locali. Ancora forti piogge da ieri pomeriggio sera e nella notte scorsa, in particolare sul Trentino Alto Adige, dove localmente sono cadutiad oltre 100 mm di acqua, con altre complicazioni di tipo idro-geologico sul territorio locale. Scrivevamo, tuttavia, di un tempo che in gran parte è già migliorato con ampio soleggiamento e continuerà a essere in gran parte così, per oggi, anche se rimarranno residui addensamenti con locali ...

