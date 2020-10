Previsioni Meteo, arriva l’Anticiclone: 3 giorni di “Ottobrata”, sole e caldo in tutt’Italia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Previsioni Meteo – Breve ottobrata attesa per il corso di questa settimana. Dopo tanto maltempo negli ultimi giorni, in particolare sulle aree settentrionali, e dopo l’ultima perturbazione moderata attesa verso metà settimana, da giovedì 8 e fino a sabato 9, il Mediterraneo centrale e l’Italia dovrebbero essere interessati da un moderato promontorio anticiclonico di matrice azzorriana, in grado di apportare qualche giornata di stabilità. La temporanea alta pressione inizierebbe a farsi strada sulle regioni settentrionali e del medio Alto Tirreno, già da mercoledì 7, ma sarebbe verso metà settimana che conquisterà tutto il territorio italiano da Nord a Sud. La giornata di giovedì 8 ottobre, quindi, si annuncia la prima ampiamente ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020)– Breve ottobrata attesa per il corso di questa settimana. Dopo tanto maltempo negli ultimi, in particolare sulle aree settentrionali, e dopo l’ultima perturbazione moderata attesa verso metà settimana, da giovedì 8 e fino a sabato 9, il Mediterraneo centrale e l’Italia dovrebbero essere interessati da un moderato promontorio anticiclonico di matrice azzorriana, in grado di apportare qualche giornata di stabilità. La temporanea alta pressione inizierebbe a farsi strada sulle regioni settentrionali e del medio Alto Tirreno, già da mercoledì 7, ma sarebbe verso metà settimana che conquisterà tutto il territorio italiano da Nord a Sud. La giornata di giovedì 8 ottobre, quindi, si annuncia la prima ampiamente ...

Advertising

3BMeteo : Prende il via un #5ottobre tra acquazzoni e sole. Vento protagonista. Le previsioni #meteo di oggi - ItalianAirForce : L'#AeronauticaMilitare e @TV2000it hanno siglato un accordo di collaborazione per le previsioni meteo. A partire da… - andreabettini : Conseguenze della #Brexit: il centro europeo per le previsioni meteo ECMWF deve espandersi e probabilmente non lo f… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Previsioni meteo Video per martedì, 06 ottobre - - CentroMeteoITA : #METEO #GENOVA - Torna il bel tempo in città, ecco tutte le previsioni e la tendenza per l'#AUTUNNO -