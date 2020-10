Presto in stampa il nuovo romanzo di Roberto De Giorgi (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Torindo & Favetta – Un amore nell’Italia bizantina» – Un libro scritto prevalentemente nel Lockdown, con uno studio su diversi libri sul medioevo. Qui si anticipa la Prefazione del romanzo, edito da StreetLib Milano. Perché narrare una storia d’amore collocata in un periodo così lontano da noi? Non è un vezzo dell’autore, il motivo nasce da tante altre domande, eccone alcune: perché nello studio della storia si saltano 1400 anni dopo Cristo per arrivare fino al Rinascimento? Perché, quando si affronta il tema del medioevo si parla del 1200? Davvero questo periodo è talmente negativo da usare il suo riferimento come termine spregiativo? Eppure i primi secoli del cristianesimo sono davvero ricchi di novità. Nella zona di Montecassino, ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 5 ottobre 2020) «Torindo & Favetta – Un amore nell’Italia bizantina» – Un libro scritto prevalentemente nel Lockdown, con uno studio su diversi libri sul medioevo. Qui si anticipa la Prefazione del, edito da StreetLib Milano. Perché narrare una storia d’amore collocata in un periodo così lontano da noi? Non è un vezzo dell’autore, il motivo nasce da tante altre domande, eccone alcune: perché nello studio della storia si saltano 1400 anni dopo Cristo per arrivare fino al Rinascimento? Perché, quando si affronta il tema del medioevo si parla del 1200? Davvero questo periodo è talmente negativo da usare il suo riferimento come termine spregiativo? Eppure i primi secoli del cristianesimo sono davvero ricchi di novità. Nella zona di Montecassino, ...

