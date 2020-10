Premio Nobel | “usavo Houghton come ghost writer” | il racconto dello scienziato italiano

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Uno siciliano, l’altro “british fino al midollo”. Sergio Abrignani, ordinario di Patologia generale all’università degli Studi di Milano, è una miniera di aneddoti su Michaelbritannico oggi trapiantato in Canada, fresco di2020 per la Medicina, condiviso con i due colleghi americani Harvey J. Alter e Charles M. Rice per la scoperta del virus dell’epatite C. Sono amici fraterni – racconta all’Adnkronos Salute – hanno lavorato insieme a San Francisco alla Chiron, “una delle prime aziende biotech al mondo”, hanno condiviso il miraggio di un vaccino contro l’epatite C e firmato una ventina di studi insieme, di cui “uno solo io e lui su Nature nel 2005 in cui facevamo un report un po’ triste ...