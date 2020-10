Premio Nobel per la medicina a Houghton, Alter e Rice: hanno scoperto il virus dell’epatite C (Di lunedì 5 ottobre 2020) Premio Nobel medicina 2020 a Houghton, Alter e Rice: hanno scoperto il virus dell’epatite C E’ stato assegnato il Premio Nobel per la medicina, edizione 2020: ad aggiudicarsi lo storico riconoscimento sono stati il medico britannico Michael Houghton e i suoi colleghi americani Harvey Alter e Charles Rice. I tre scienziati hanno scoperto il virus alla base dell’epatite C, una delle malattie più diffuse al mondo. Per loro, un Premio in denaro da 940mila dollari in totale e una medaglia d’oro. Houghton, ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 ottobre 2020)2020 aildell’epatite C E’ stato assegnato ilper la, edizione 2020: ad aggiudicarsi lo storico riconoscimento sono stati il medico britannico Michaele i suoi colleghi americani Harveye Charles. I tre scienziatiilalla base dell’epatite C, una delle malattie più diffuse al mondo. Per loro, unin denaro da 940mila dollari in totale e una medaglia d’oro., ...

emenietti : Il Nobel per la Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la loro scoperta del virus che c… - TgLa7 : #Nobel: premio Medicina per scoperta virus Epatite C - emenietti : tra meno di 10 minuti sapremo chi ha vinto il nobel per la medicina, potete seguire la diretta qui ?? - TassoOfficial : Premio Nobel per la Medicina alla scoperta del virus dell'epatite C - Stefaniaugo77 : RT @TgLa7: #Nobel: premio Medicina per scoperta virus Epatite C -