Premio Nobel per la Medicina 2020, i vincitori: Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la scoperta del virus dell’epatite C (Di lunedì 5 ottobre 2020) I vincitori del Premio Nobel per la Medicina 2020 sono Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice. Sono gli scienziati a cui si deve la scoperta del virus dell’epatite C. Il riconoscimento, come ogni anno, è stato assegnato dall’Accademia di Svezia. L’annuncio è stato dato come da tradizione dal Karolinska Institutet di Stoccolma, in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento è salito a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 950mila euro. BREAKING NEWS: The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Idelper lasonoJ.M.. Sono gli scienziati a cui si deve ladeldell’epatite C. Il riconoscimento, come ogni anno, è stato assegnato dall’Accademia di Svezia. L’annuncio è stato dato come da tradizione dal Karolinska Institutet di Stoccolma, in diretta via Internet e social network. Il riconoscimento è salito a 10 milioni di corone svedesi, al cambio odierno circa 950mila euro. BREAKING NEWS: ThePrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly toJ. ...

Advertising

TgLa7 : #Nobel: premio Medicina per scoperta virus Epatite C - emenietti : Il Nobel per la Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice per la loro scoperta del virus che c… - emenietti : tra meno di 10 minuti sapremo chi ha vinto il nobel per la medicina, potete seguire la diretta qui ?? - EmMicucci : #Nobel per #Medicina 2020 agli 'scopritori del virus dell'epatite c. Il premio è stato assegnato congiuntamente a… - DanieleAddis : Ma quindi niente premio Nobel neanche quest'anno per Tarro? Peccato, fonti sicurissime (i puffi) dicono che fosse ancora candidato. :( -