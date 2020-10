Premio Nobel per la Medicina 2020 agli scopritori del virus dell’epatite C (Di lunedì 5 ottobre 2020) scopritori epatite cUn Premio Nobel per la Medicina diviso in tre: le menti brillanti degli americani Harvey J. Alter e Charles M. Rice e del britannico Michael Houghton hanno permesso di debellare l’epatite C. Un grande esempio, in questo periodo, anche contro il Covid-19. Questo virus è legato al fegato e in particolare riguarda una sua infiammazione che potrebbe talvolta degenerare in un tumore. Spesso viene associata – per gravità – a malattie quali l’Hiv o la tubercolosi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che ci siano oltre 70 milioni di casi di epatite C nel mondo e almeno un milione di vittime ogni anno. Dall’Assemblea dei Nobel è giunto quindi un appello: “Per la prima volta nella storia ora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020)epatite cUnper ladiviso in tre: le menti brillanti degli americani Harvey J. Alter e Charles M. Rice e del britannico Michael Houghton hanno permesso di debellare l’epatite C. Un grande esempio, in questo periodo, anche contro il Covid-19. Questoè legato al fegato e in particolare riguarda una sua infiammazione che potrebbe talvolta degenerare in un tumore. Spesso viene associata – per gravità – a malattie quali l’Hiv o la tubercolosi. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che ci siano oltre 70 milioni di casi di epatite C nel mondo e almeno un milione di vittime ogni anno. Dall’Assemblea deiè giunto quindi un appello: “Per la prima volta nella storia ora ...

Oggi è stato assegnato il premio Nobel per la medicina a britannico Michael Houghton e agli americani Hervey Alter e Charles Rice per la scoperta del virus dell’epatite C. In merito, Giorgio Palù, ...

Il Nobel per la medicina 2020 alla scoperta dell'epatite C ci ricorda che i virus si possono sconfiggere

Quest’anno il Nobel per la medicina ha premiato Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice, per il loro contributo alla scoperta dell’Hcv, agente patogeno che causa l’epatite C ...

