PREMIO "CITTA' DEL GALATEO" 2020, SALA DEL PRIMATICCIO DELLA DANTE ALIGHIERI (Di lunedì 5 ottobre 2020) La cerimonia di premiazione a Roma, 8 ottobre dalle ore 15, presso Palazzo Firenze Gli insigniti specialiROMA – Si terrà l'8 ottobre prossimo a Roma, a partire dalle ore 15, nella splendida SALA del PRIMATICCIO di Palazzo Firenze, sede DELLA Società DANTE ALIGHIERI, la cerimonia di premiazione DELLA VII edizione del PREMIO internazionale "Città del Galateo", promosso ed organizzato dall'Associazione culturale VerbumlandiArt. La manifestazione, osservando rigorose misure anti pandemia, è prevista in due turni di premiazione, per garantire il giusto distanziamento e la massima sicurezza. Coordineranno il primo turno di premiazione Sergio Camellini e Marilisa Palazzone, per il secondo turno il coordinamento ...

