Premier League: resoconto 4a giornata (Di lunedì 5 ottobre 2020) giornata folle in Premier League. Si registano risultato clamorosi, sorpendenti e impossibilmente pronosticabili. L'Everton prosegue la propria marcia trionfale portando a casa il quarto match consecutivo, il City pareggia a casa di un ottimo Leeds. Il Chelsea si sbarazza 4-0 del Crystal Palace, mentre il West Ham fa il colpaccio contro il Leicester. I risultati più clamorosi sono quelli dell'Old Trafford, in cui Mourinho ne fa sei contro i Red Devils; e del Villa Park, nel quale il Liverpool viene sotterrato dall'Aston Villa per 7-2. L'Everton in testa alla Premier Ancelotti cammina a testa alta riuscendo a guadagnarsi la testa del campionato. Contro il Brighton arriva un risultato storico, l'allenatore italiano è il primo a vincere le prime quattro partite dal ...

