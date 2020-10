Prada | all’asta benefica abiti e accessori da passerella

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Fare shopping non è mai stato così (doppiamente) piacevole. A dare quest’appagante opportunità è Prada che, insieme a Sotheby’s, ha deciso di aprire Tools of Memory, un’asta charity per raccogliere fondi a favore dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), e dei suoi sforzi per salvaguardare l’istruzione degli studenti di tutto il mondo, alla luce dei disagi senza precedenti causati dal COVID-19.