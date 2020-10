Positivo al Covid il sottosegretario Ricardo Merlo. Tamponi alla commissione Esteri (Di lunedì 5 ottobre 2020) Da quanto si apprende da fonti parlamentari di maggioranza, il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo, è risultato Positivo al Covid. Tutti i componenti della commissione Esteri della Camera - si apprende ancora - si stanno sottoponendo a tampone Covid.La misura è stata resa necessaria in quanto i commissari sono stati in contatto con il sottosegretario Merlo.Poche minuti prima aveva annunciato di essere positiva la deputata PD Beatrice Lorenzin. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Da quanto si apprende da fonti parlamentari di maggioranza, ilagli, è risultatoal. Tutti i componenti delladella Camera - si apprende ancora - si stanno sottoponendo a tampone.La misura è stata resa necessaria in quanto i commissari sono stati in contatto con il.Poche minuti prima aveva annunciato di essere positiva la deputata PD Beatrice Lorenzin.

Ultime Notizie dalla rete : Positivo Covid Ficulle, c'è un nuovo positivo Covid-19 Il Messaggero Pd, la deputata Lorenzin positiva al Covid: "Ieri i primi sintomi. E' da giovedì che non vado alla Camera"

L'ex ministra della Salute: "Non so come l'ho preso, sono sempre stata iperprudente. Nella mia famiglia ci siamo contagiati io e la tata, mio ...

