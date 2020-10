Pomezia, primi casi di Coronavirus nelle scuole, coinvolti due Istituti: la situazione (Di lunedì 5 ottobre 2020) primi casi di Covid 19 a Pomezia dopo la riapertura delle scuole. Due studenti, uno del liceo Pascal (di cui vi avevamo dato notizia stamattina) e uno della scuola primaria Trilussa, sono risultati positivi. La Asl Roma 6 ha immediatamente posto in isolamento domiciliare le classi coinvolte, disposto la sanificazione degli spazi ed è in costante contatto con i dirigenti scolastici competenti e con le famiglie per tutte le procedure previste dal protocollo. «Eravamo preparati a situazioni di questo tipo – dichiara il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – Sappiamo che è possibile limitare il contagio, rispettando tutte le prescrizioni previste, ma non è possibile eliminarlo. Sono in costante contatto con la Asl per ricevere aggiornamenti sugli studenti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 ottobre 2020)di Covid 19 adopo la riapertura delle. Due studenti, uno del liceo Pascal (di cui vi avevamo dato notizia stamattina) e uno della scuola primaria Trilussa, sono risultati positivi. La Asl Roma 6 ha immediatamente posto in isolamento domiciliare le classi coinvolte, disposto la sanificazione degli spazi ed è in costante contatto con i dirigenti scolastici competenti e con le famiglie per tutte le procedure previste dal protocollo. «Eravamo preparati a situazioni di questo tipo – dichiara il Sindaco diAdriano Zuccalà – Sappiamo che è possibile limitare il contagio, rispettando tutte le prescrizioni previste, ma non è possibile eliminarlo. Sono in costante contatto con la Asl per ricevere aggiornamenti sugli studenti ...

