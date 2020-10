Polestar 2 - Richiamo per tutte le elettriche già consegnate (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Polestar richiamerà tutti i 2.189 esemplari consegnati finora della sua prima berlina elettrica, la 2. Il costruttore svedese ha evidenziato un potenziale difetto software che potrebbe portare le vetture a fermarsi durante la marcia per un calo di potenza. Un portavoce della Casa ha sottolineato come il problema abbia attualmente coinvolto solo tre auto e che, per il momento, non si sono verificati incidenti.Quasi tutte in Europa. La Polestar è il secondo costruttore costretto ad aggiornare il software di tutti gli esemplari di un modello: seppur con una portata decisamente minore, la Casa svedese dovrà adottare delle misure simili a quelle attuate dalla Volkswagen per la sua prima elettrica di massa, la ID.3. A differenza dei concorrenti tedeschi, la Polestar ha rilevato dei malfunzionamenti nel ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 5 ottobre 2020) Larichiamerà tutti i 2.189 esemplari consegnati finora della sua prima berlina elettrica, la 2. Il costruttore svedese ha evidenziato un potenziale difetto software che potrebbe portare le vetture a fermarsi durante la marcia per un calo di potenza. Un portavoce della Casa ha sottolineato come il problema abbia attualmente coinvolto solo tre auto e che, per il momento, non si sono verificati incidenti.Quasiin Europa. Laè il secondo costruttore costretto ad aggiornare il software di tutti gli esemplari di un modello: seppur con una portata decisamente minore, la Casa svedese dovrà adottare delle misure simili a quelle attuate dalla Volkswagen per la sua prima elettrica di massa, la ID.3. A differenza dei concorrenti tedeschi, laha rilevato dei malfunzionamenti nel ...

quattroruote : Richiamo per la #Polestar 2, la prima #auto #elettrica del brand: tutti i proprietari dovranno recarsi in officina… - Luca_Zunino : RT @HDmotori: Polestar 2: tutte auto consegnate saranno richiamate per un problema software - HDmotori : Polestar 2: tutte auto consegnate saranno richiamate per un problema software - Auto21news : Debutto con richiamo, secondo fonti di stampa svedesi, per la nuova #Polestar 2 a causa di un bug nel #software di… - infoiteconomia : Polestar, che disastro: tutte le 2.200 Polestar 2 consegnate subiranno un richiamo. Si spengono in marcia -

Ultime Notizie dalla rete : Polestar Richiamo Polestar 2: richiamati tutti gli esemplari consegnati finora - Quattroruote.it Quattroruote Richiamo per tutte le elettriche già consegnate

La Polestar richiamerà tutti i 2.189 esemplari consegnati finora della sua prima berlina elettrica, la 2. Il costruttore svedese ha evidenziato un potenziale difetto software che potrebbe portare le v ...

Le future CPU Intel: Tiger Lake-H, Alder Lake-P e Alder Lake-S

Emergono dettagli sulle CPU Core di undicesima generazione che Intel presenterà sul mercato nel corso del 2021: grande enfasi, con Alder Lake, alle architetture ibride con core efficienti affiancati a ...

La Polestar richiamerà tutti i 2.189 esemplari consegnati finora della sua prima berlina elettrica, la 2. Il costruttore svedese ha evidenziato un potenziale difetto software che potrebbe portare le v ...Emergono dettagli sulle CPU Core di undicesima generazione che Intel presenterà sul mercato nel corso del 2021: grande enfasi, con Alder Lake, alle architetture ibride con core efficienti affiancati a ...