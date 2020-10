Poesia Potente e Chitarra Tonante vincono Sound Bocs

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Si è conclusa con la vittoria del duo”, la prima music farm a sfondo civile mai realizzata in Europa, prima residenza artistica a sfondo civile mai realizzata in Europa firmata dall’Associazione Musica contro le mafie, si è conclusa conquistando millenials e post millennials, in reale e… L'articolo Corriere Nazionale.

Ghuleh_5 : RT @airplaneoversea: Sarei estremamente potente se fossi un uomo. Ho i capelli castani e mossi e gli occhi verdi. Suono la chitarra, scrivo… - airplaneoversea : Sarei estremamente potente se fossi un uomo. Ho i capelli castani e mossi e gli occhi verdi. Suono la chitarra, scr… - LRoventini : Un potente messaggio anche per lei,Mr.Carofiglio: VAFFANCULO. Con poesia... - DirTecno : RT @danicolavitti: La luce è più potente della lampada, la poesia più ampia del quaderno, il bacio più importante delle labbra. Le mie lett… - jeessicatt : latente, potente, preto, poesia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Poesia Potente

MBnews

Si è conclusa con la vittoria del duo Poesia Potente e Chitarra Tonante “Sound Bocs”, la prima music farm a sfondo civile mai realizzata in Europa Sound Bocs, prima residenza artistica a sfondo civile ...“Modern Man”, il nuovo e potente singolo del cantante, compositore e produttore svedese Mountain Bird, serve come promemoria per rimanere umili in una società sempre più materialista e tecnologicament ...