Po in piena: superati i livelli di guardia, le prossime ore saranno decisive [FOTO E VIDEO]

piena del Po tra Emilia Romagna e Lombardia. Sta transitando in questo momento da Casalmaggiore, ma sempre sotto la soglia di pericolo, attestandosi a 4 metri e 17 centimetri sullo zero idrometrico. I livelli di guardia sono stati superati, ma al momento si tratta di una piena ordinaria. Il fiume Po, già da ieri, era sorvegliato speciale dopo che si era gonfiato in seguito alle precipitazioni intense che aveva interessato le regioni del Nord. Intanto è entrata in vigore fino alla mezzanotte di domani, martedì 6 ottobre, una nuova allerta meteo della Protezione Civile. Un nuovo sistema perturbato sta infatti attraversando l'Emilia Romagna da ovest verso est, apportando precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. La criticità Arancione si riferisce al ...

I danni causati dal maltempo sono ingenti e le forze messe a disposizione stanno svolgendo un lavoro costante e davvero importante. Da come si può vedere dalle pagine social delle regioni colpite, ogn ...

Canale Cavour danneggiato dalla piena nel Vercellese

La piena dei giorni scorsi del torrente Cervo, che attraversa le province di Vercelli e Biella, ha provocato un serio danno al Canale Cavour, infrastruttura artificiale di metà ottocento, fondamentale ...

