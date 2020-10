Pittoni su Azzolina: La sua è Una Guerra Contro i Precari Storici (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il responsabile Scuola della Lega, Mario Pittoni, critica la Ministra Azzolina. “Concorsi che privilegiano la conoscenza sulla competenza, contravvenendo all’impegno di una “fase transitoria” per il superamento del Precariato “cronico” dei docenti, confermano la vera e propria Guerra intrapresa dal ministro Azzolina Contro i Precari Storici” afferma. “Un confronto senza adeguati correttivi tra giovani freschi … Leggi su youreduaction (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il responsabile Scuola della Lega, Mario, critica la Ministra. “Concorsi che privilegiano la conoscenza sulla competenza, contravvenendo all’impegno di una “fase transitoria” per il superamento delato “cronico” dei docenti, confermano la vera e propriaintrapresa dal ministro” afferma. “Un confronto senza adeguati correttivi tra giovani freschi …

Advertising

scuolainforma : Concorsi, Pittoni: ‘Azzolina ha dichiarato guerra ai precari storici’ - PoliticaNewsNow : Scuola, Pittoni (Lega): 'Mancano insegnanti per guerra di Azzolina a precari storici' - Megastene1 : RT @mariopittoni: Pittoni (Lega): 'Una vera e propria 'guerra' della ministra Azzolina contro i precari storici' - Orizzonte Scuola Notizie… - pensier12542480 : @mariopittoni @orizzontescuola lo so Pittoni questa situazione era evidente a tutti ora si è manifestata in tutta l… - mariopittoni : Pittoni (Lega): 'Una vera e propria 'guerra' della ministra Azzolina contro i precari storici' - Orizzonte Scuola N… -

Ultime Notizie dalla rete : Pittoni Azzolina Pittoni (Lega): “Una vera e propria ‘guerra’ della ministra Azzolina contro i precari storici” Orizzonte Scuola Pittoni (Lega): “Una vera e propria ‘guerra’ della ministra Azzolina contro i precari storici”

"Concorsi che privilegiano la conoscenza (per semplificare: la memoria) sulla competenza (l'esperienza), contravvenendo all'impegno di una "fase transitoria" per il superamento del precariato "cronico ...

Concorsi scuola, cos’è il doppio canale?

Solo nella scuola statale pubblica abbiamo questa garanzia.”. “Succede tutti gli anni di non avere docenti in cattedra a settembre, è vero, ma non in queste dimensioni,” continua Pittoni, che accusa: ...

"Concorsi che privilegiano la conoscenza (per semplificare: la memoria) sulla competenza (l'esperienza), contravvenendo all'impegno di una "fase transitoria" per il superamento del precariato "cronico ...Solo nella scuola statale pubblica abbiamo questa garanzia.”. “Succede tutti gli anni di non avere docenti in cattedra a settembre, è vero, ma non in queste dimensioni,” continua Pittoni, che accusa: ...