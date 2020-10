'Pink Positive', ebook gratuito per donne che affrontano il cancro (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos Salute) - L'alimentazione, la famiglia, la femminilità, la gestione del dolore, la maternità possibile, la ricerca di informazioni affidabili anche sul web: sono solo alcuni dei dubbi e degli ostacoli che si trovano ad affrontare le donne che ogni giorno ricevono una diagnosi di cancro. Per sostenerle, arriva 'Pink Positive', un ebook già scaricabile gratuitamente, realizzato da Daiichi Sankyo con il supporto dei maggiori esperti italiani, che nei prossimi mesi si arricchirà di nuovi capitoli e avrà un sito completamente dedicato, con contenuti multimediali accessibili a tutti. Ad oggi sono nove i capitoli scritti da specialisti esperti, oncologi, psico-oncologi, nutrizionisti, ematologi e pediatri, giornalisti specializzati, nelle varie ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos Salute) - L'alimentazione, la famiglia, la femminilità, la gestione del dolore, la maternità possibile, la ricerca di informazioni affidabili anche sul web: sono solo alcuni dei dubbi e degli ostacoli che si trovano ad affrontare leche ogni giorno ricevono una diagnosi di. Per sostenerle, arriva '', ungià scaricabile gratuitamente, realizzato da Daiichi Sankyo con il supporto dei maggiori esperti italiani, che nei prossimi mesi si arricchirà di nuovi capitoli e avrà un sito completamente dedicato, con contenuti multimediali accessibili a tutti. Ad oggi sono nove i capitoli scritti da specialisti esperti, oncologi, psico-oncologi, nutrizionisti, ematologi e pediatri, giornalisti specializzati, nelle varie ...

