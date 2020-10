Pil, Bonomi “Quest’anno temiamo un calo a doppia cifra” (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Sabato presenteremo gli scenari del nostro centro studi di Confindustria. Noi purtroppo temiamo, per quest’anno, una perdita del Pil in doppia cifra”. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, nel corso dell’incontro online dal titolo “Disegniamo il futuro”, promosso dall’Unione degli industriali della provincia di Varese.Per Bonomi c’è “un grande clima di incertezza e di sfiducia nelle ricette di economia messe in campo in questo periodo. Mentre all’inizio condividevamo gli interventi emergenziali – ha continuato -, abbiamo sempre chiesto di guardare oltre”. Il presidente di Confindustria ha precisato che la “ripresa ha avuto un primo rimbalzo, dato da ripristino delle scorte e dalla lavorazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 5 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Sabato presenteremo gli scenari del nostro centro studi di Confindustria. Noi purtroppo, per quest’anno, una perdita del Pil incifra”. Lo ha detto Carlo, presidente di Confindustria, nel corso dell’incontro online dal titolo “Disegniamo il futuro”, promosso dall’Unione degli industriali della provincia di Varese.Perc’è “un grande clima di incertezza e di sfiducia nelle ricette di economia messe in campo in questo periodo. Mentre all’inizio condividevamo gli interventi emergenziali – ha continuato -, abbiamo sempre chiesto di guardare oltre”. Il presidente di Confindustria ha precisato che la “ripresa ha avuto un primo rimbalzo, dato da ripristino delle scorte e dalla lavorazione ...

