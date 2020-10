Pil, -9% l'impatto dell'epidemia Tre anni per ritornare al 2019 (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'impatto del Covid? Un crollo del Pil del 9%, circa 1 punto percentuale in più rispetto alla previsione del Programma di Stabilità di aprile, ma "già nel 2021 si ipotizza il ritorno alla crescita e il raggiungimento del livello del Pil reale registrato nel 2019 alla fine dell’orizzonte di previsione". Sono le previsioni contenute nella bozza della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze (Nadef) preparato dal Ministero dell'Economia Roberto Gualtieri e che arriverà in serata in Consiglio dei ministri. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 5 ottobre 2020) L'del Covid? Un crollo del Pil del 9%, circa 1 punto percentuale in più rispetto alla previsione del Programma di Stabilità di aprile, ma "già nel 2021 si ipotizza il ritorno alla crescita e il raggiungimento del livello del Pil reale registrato nelalla fine’orizzonte di previsione". Sono le previsioni contenute nella bozzaa Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze (Nadef) preparato dal Ministero'Economia Roberto Gualtieri e che arriverà in serata in Consiglio dei ministri. Segui su affaritaliani.it

Advertising

NoireVn : RT @Affaritaliani: Pil, -9% l'impatto dell'epidemia Tre anni per ritornare al 2019 - Affaritaliani : Pil, -9% l'impatto dell'epidemia Tre anni per ritornare al 2019 - Affaritaliani : Pil, Nadef: -9% l'impatto dell'epidemia. Tre anni per ritornare al 2019 - elespaterlini1 : RT @BenedettaEconom: Mentre il Pil italiano crolla per l'impatto del #COVID19, cala anche il reddito delle famiglie (-5,8%) e il loro poter… - bruniluis : RT @BenedettaEconom: Mentre il Pil italiano crolla per l'impatto del #COVID19, cala anche il reddito delle famiglie (-5,8%) e il loro poter… -