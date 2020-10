Pierpaolo Pretelli e Manila Gorio sono stati insieme? Eliana Michelazzo tirata in ballo | lo sfogo – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ieri sera a Live Non è la d’Urso è stata dedicata un’ampia parentesi al Grande Fratello Vip. L’attenzione si è concentrata anche suche nella Casa di Cinecittà ha manifestato un certo visibile interesse nei confronti di Elisabetta Gregoraci. Fuori c’è tuttavia chi contesta questo flirt, avendo lasciato qualcosa in sospeso con l’ex... L'articoloin, loproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.