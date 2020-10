Piero Angela: «I negazionisti sono quattro gatti, vittime della mala informazione» (Di lunedì 5 ottobre 2020) Negare l’esistenza e la pericolosità del Covid è stato uno sport molto diffuso in Italia negli ultimi mesi. Dalle manifestazioni di piazza alle varie iniziative di singoli (più virali sui social che nel mondo reale) dei cosiddetti no mask, quelle persone che non vogliono indossare la mascherina (considerato presidio necessario per garantire la propria e l’altrui salute). Eventi che hanno attirato l’attenzione mediatica e sui cui si è espresso anche il decano dei divulgatori italiani: Piero Angela contro i negazionisti. LEGGI ANCHE > Piero Angela è riuscito a girare SuperQuark nonostante la pandemia Il suo pensiero sul tema è stato espresso questa mattina alla presentazione della nuova edizione di SuperQuark+, storico ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Negare l’esistenza e la pericolosità del Covid è stato uno sport molto diffuso in Italia negli ultimi mesi. Dalle manifestazioni di piazza alle varie iniziative di singoli (più virali sui social che nel mondo reale) dei cosiddetti no mask, quelle persone che non vogliono indossare la mascherina (considerato presidio necessario per garantire la propria e l’altrui salute). Eventi che hanno attirato l’attenzione mediatica e sui cui si è espresso anche il decano dei divulgatori italiani:contro i. LEGGI ANCHE >è riuscito a girare SuperQuark nonostante la pandemia Il suo pensiero sul tema è stato espresso questa mattina alla presentazionenuova edizione di SuperQuark+, storico ...

Advertising

SuperQuarkRai : Nel 1965 quando Piero Angela riuscì a trovare la storia di un soldato di Napoleone vissuto fino a 100 anni e a inte… - SuperQuarkRai : Era il 1965 quando #PieroAngela riuscì a trovare la storia di un soldato di Napoleone vissuto fino a 100 anni e a i… - SuperQuarkRai : 'Gli occhiali della scienza per vedere ciò che di solito non si riesce a vedere'. Piero Angela È arrivata la seco… - dixi_17 : RT @giornalettismo: Durante la presentazione della nuova stagione di #SuperQuark, #PieroAngela ha criticato i #negazionisti definendoli 'qu… - circular_timey : RT @HuffPostItalia: Coronavirus, Piero Angela: 'Serve l'esercito in strada' -