Piemonte - Previsti fino a 20 mila euro di incentivi per le elettriche (Di lunedì 5 ottobre 2020) In Piemonte si continua a lavorare per favorire il passaggio alla mobilità elettrica. Con il nuovo bando destinato ai privati cittadini, che sarà pubblicato a metà ottobre, la Regione prevede infatti di proporre fino a 10 mila euro di incentivi per lacquisto di una vettura a zero emissioni. Cifra che, sommata ai contributi statali (fino a 8 mila euro con rottamazione) e allo sconto del venditore, potrebbe arrivare a superare i 20 mila euro.Le cifre nel dettaglio. Nello specifico, il valore dellincentivo regionale partirebbe da una cifra minima di 2.500 euro, aumentabile in base alle emissioni della vettura. Ne consegue, dunque, che tali vantaggi verranno riservati anche ad auto ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 5 ottobre 2020) Insi continua a lavorare per favorire il passaggio alla mobilità elettrica. Con il nuovo bando destinato ai privati cittadini, che sarà pubblicato a metà ottobre, la Regione prevede infatti di proporrea 10diper lacquisto di una vettura a zero emissioni. Cifra che, sommata ai contributi statali (a 8con rottamazione) e allo sconto del venditore, potrebbe arrivare a superare i 20.Le cifre nel dettaglio. Nello specifico, il valore dellincentivo regionale partirebbe da una cifra minima di 2.500, aumentabile in base alle emissioni della vettura. Ne consegue, dunque, che tali vantaggi verranno riservati anche ad auto ...

Il nuovo bando per i privati cittadini propone fino a 10 mila euro, cumulabili con i contributi statali. Agevolazioni anche per le ibride e le endotermiche a basse emissioni ...

Incentivi auto elettriche: in Piemonte si parla nuovi incentivi

Proprio in tale prospettiva, sta facendo parlare un bando che la Regione Piemonte vuole introdurre da metà ottobre, come indicato in una nota pubblicata sul sito ufficiale. Si parla di circa 1.660.000 ...

