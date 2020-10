Pickford non convince Ancelotti: l’Everton cerca un portiere in Italia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Uno svarione contro il Brighton non ha condizionato il risultato finale. Tuttavia l'Everton, capolista in Premier League a punteggio pieno, si trova a dover fare i conti con il rendimento altalenante del portiere Jordan Pickford. L'estremo difensore, rivelazione all'ultimo Mondiale, non sembra aver colpito positivamente Carlo Ancelotti. Infatti il tecnico Italiano parrebbe aver deciso di trovare un nuovo portiere in modo da stimolare il titolare della Nazionale dei tre leoni con una sana competizione interna.ItaliaSecondo il Daily Mail, Ancelotti avrebbe pensato di sbirciare in Italia, valutando quali opportunità potrebbero tornare utili. Il nome accostato all'Everton è quello di Robin Olsen, estremo difensore della Roma, ma fuori dal ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 ottobre 2020) Uno svarione contro il Brighton non ha condizionato il risultato finale. Tuttavia l'Everton, capolista in Premier League a punteggio pieno, si trova a dover fare i conti con il rendimento altalenante delJordan. L'estremo difensore, rivelazione all'ultimo Mondiale, non sembra aver colpito positivamente Carlo. Infatti il tecnicono parrebbe aver deciso di trovare un nuovoin modo da stimolare il titolare della Nazionale dei tre leoni con una sana competizione interna.Secondo il Daily Mail,avrebbe pensato di sbirciare in, valutando quali opportunità potrebbero tornare utili. Il nome accostato all'Everton è quello di Robin Olsen, estremo difensore della Roma, ma fuori dal ...

