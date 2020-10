Piano Lombardia, Fontana: "A Varese risorse per 160 milioni" (Di lunedì 5 ottobre 2020) Varese, 5 ottobre 2020 - Alla provincia di Varese saranno stanziate risorse per oltre 160 milioni di euro, del Piano di investimenti della Regione Lombardia da 3,5 miliardi di euro , per realizzare ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 5 ottobre 2020), 5 ottobre 2020 - Alla provincia disaranno stanziateper oltre 160di euro, deldi investimenti della Regioneda 3,5 miliardi di euro , per realizzare ...

Varese, 5 ottobre 2020 - Alla provincia di Varese saranno stanziate risorse per oltre 160 milioni di euro, del piano di investimenti della Regione Lombardia da 3,5 miliardi di eur ...

Lombardia, Cattaneo: fondi stanziati su esigenze vere di Varese

Milano, 5 ott. (askanews) - "Non sono soldi calati dall'alto, ma fondi che permettono la realizzazione di progetti e opere la cui importanza e urgenza è emersa nel lavoro del Tavolo territoriale di Va ...

