“Piace lungo…”. Antonella Clerici, che imbarazzo in studio. Succede tutto all’improvviso (Di lunedì 5 ottobre 2020) Puntata decisamente caratterizzata dall’imbarazzo quella andata in onda oggi, lunedì 5 ottobre, a ‘È sempre mezzogiorno’, la trasmissione condotta da Antonella Clerici. Infatti, in particolare è stato un indizio a far calare il silenzio sul programma; un doppio senso che ha scatenato anche il pubblico da casa e gli utenti. Bisognava dunque riuscire a indovinare il cibo del gioco, ma come consiglio è stata scelta una frase che ha fatto sbarrare gli occhi anche alla padrona di casa. Ha preferito comunque non rilasciare alcuna dichiarazione, proprio perché altrimenti avrebbe rischiato seriamente di ridere o di cadere in ulteriori gaffe. Anche Nonna Amelia ha dato vita ad un siparietto divertentissimo, visto che ha affermato di essere contattata da Cuba da gente che le fa telefonicamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020) Puntata decisamente caratterizzata dall’quella andata in onda oggi, lunedì 5 ottobre, a ‘È sempre mezzogiorno’, la trasmissione condotta da. Infatti, in particolare è stato un indizio a far calare il silenzio sul programma; un doppio senso che ha scatenato anche il pubblico da casa e gli utenti. Bisognava dunque riuscire a indovinare il cibo del gioco, ma come consiglio è stata scelta una frase che ha fatto sbarrare gli occhi anche alla padrona di casa. Ha preferito comunque non rilasciare alcuna dichiarazione, proprio perché altrimenti avrebbe rischiato seriamente di ridere o di cadere in ulteriori gaffe. Anche Nonna Amelia ha dato vita ad un siparietto divertentissimo, visto che ha affermato di essere contattata da Cuba da gente che le fa telefonicamente ...

Advertising

Bebbe___ : RT @MezzogiornoRai1: Indizio ??? - 'In America piace lungo' #ESempreMezzogiorno - LeylaMonanni81 : RT @MezzogiornoRai1: Indizio ??? - 'In America piace lungo' #ESempreMezzogiorno - marcoassante199 : RT @MezzogiornoRai1: Indizio ??? - 'In America piace lungo' #ESempreMezzogiorno - MezzogiornoRai1 : RT @bubinoblog: 'In America piace lungo'. Iniziamo benissimo la settimana con gli indizi di Antonella.??????#ESempreMezzogiorno - bubinoblog : 'In America piace lungo'. Iniziamo benissimo la settimana con gli indizi di Antonella.??????#ESempreMezzogiorno -

Ultime Notizie dalla rete : “Piace lungo…”