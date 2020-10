Perché oggi 5 ottobre è la Giornata mondiale degli insegnanti (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Foto: Getty Images)Anche Google ha dedicato uno dei suoi speciali doodle animati a questa ricorrenza: oggi, 5 ottobre si celebra la Giornata mondiale degli insegnanti. È stata istituita nel 1994 dall’Unesco, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di conoscenza e patrimonio culturale, nel giorno in cui nel 1966 erano state sottoscritte le Raccomandazioni sullo status dell’insegnante: si trattava di un documento d’intenti valido a livello internazionale in cui si fissavano gli standard in fatto di formazione, reclutamento, aggiornamento continuo e condizioni di impiego dei docenti. Nella stessa ottica la stessa Giornata mondiale vuole essere un momento per celebrare, apprezzare e migliorare il riconoscimento ... Leggi su wired (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Foto: Getty Images)Anche Google ha dedicato uno dei suoi speciali doodle animati a questa ricorrenza:, 5si celebra la. È stata istituita nel 1994 dall’Unesco, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di conoscenza e patrimonio culturale, nel giorno in cui nel 1966 erano state sottoscritte le Raccomandazioni sullo status dell’insegnante: si trattava di un documento d’intenti valido a livello internazionale in cui si fissavano gli standard in fatto di formazione, reclutamento, aggiornamento continuo e condizioni di impiego dei docenti. Nella stessa ottica la stessavuole essere un momento per celebrare, apprezzare e migliorare il riconoscimento ...

