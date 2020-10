Pedullà: Milik rifiuta la Fiorentina (e 4 milioni a stagione) (Di lunedì 5 ottobre 2020) Milik proprio non è intenzionato a lasciare il Napoli. Alfredo Pedullà scrive che nella notte Napoli e Fiorentina avevano raggiunto un accordo per il trasferimento del polacco, che, però, ancora una volta, si è rifiutato. “Napoli e Fiorentina hanno raggiunto nella notte un accordo per il trasferimento di Milik ai viola. Ma l’attaccante polacco ha detto no e siamo ormai a pochissime ore dallo stop del mercato. Sarebbe stata un’operazione come quella che il Napoli aveva concordato con la Roma, circa 24 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. A Milik era stato offerto un contratto pluriennale da 4 milioni a stagione, uno in meno rispetto alla proposta ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020)proprio non è intenzionato a lasciare il Napoli. Alfredo Pedullà scrive che nella notte Napoli eavevano raggiunto un accordo per il trasferimento del polacco, che, però, ancora una volta, si èto. “Napoli ehanno raggiunto nella notte un accordo per il trasferimento diai viola. Ma l’attaccante polacco ha detto no e siamo ormai a pochissime ore dallo stop del mercato. Sarebbe stata un’operazione come quella che il Napoli aveva concordato con la Roma, circa 24tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. Aera stato offerto un contratto pluriennale da 4, uno in meno rispetto alla proposta ...

