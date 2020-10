Pd e M5S regalano 900mila euro del Dl Agosto alla Casa delle donne Mollicone | “Una marchetta”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Ci avevano provato col Milleproroghe, in piena campagna elettorale per le suppletive, e non ci erano riusciti. Ora,vigilia della campagna elettorale per le comunali, sono tornaticarica con il dl. Il Pd, con la complicità degli alleati, non perde il vizio di usare i provvedimenti economici destinati all’interesse del Paese come cassa per le proprie “marchette elettorali”, in questo caso quella per salvare lainternazionaledi Roma. A denunciare il caso è stato il deputato romano di FdI, Federico. “Col favoretenebre”, ha chiarito, è stato approvato un emendamento che stanziaper ripianare i debiti ...