Parte da Torino 'Articoliamo', tour per benessere articolare in emofilia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Un tour che attraversa da Nord a Sud l'Italia promuovendo incontri di informazione tra specialisti e persone con emofilia, momenti di formazione per gli stessi specialisti sull'ecografia articolare, e un sito ricco di informazioni chiare e utili nella vita di tutti i giorni. Infine, la possibilità di eseguire lo screening delle articolazioni grazie a ecografi portatili di ultima generazione che stanno arrivando in tantissimi Centri emofilia italiani. Sono questi gli strumenti di coinvolgimento e sensibilizzazione della campagna 'Articoliamo' - sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo - nata per promuovere il benessere delle articolazioni in chi ha 'emofilia, malattia rara della coagulazione che ha fra le sue complicanze più ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - Unche attraversa da Nord a Sud l'Italia promuovendo incontri di informazione tra specialisti e persone con, momenti di formazione per gli stessi specialisti sull'ecografia, e un sito ricco di informazioni chiare e utili nella vita di tutti i giorni. Infine, la possibilità di eseguire lo screening delle articolazioni grazie a ecografi portatili di ultima generazione che stanno arrivando in tantissimi Centriitaliani. Sono questi gli strumenti di coinvolgimento e sensibilizzazione della campagna '' - sostenuta da Sobi con il patrocinio di FedEmo - nata per promuovere ildelle articolazioni in chi ha ', malattia rara della coagulazione che ha fra le sue complicanze più ...

DiMarzio : Il @sscnapoli, bloccato dall’ASL, non parte per Torino e quindi non potrà giocare contro la @juventusfc - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Il Napoli non è stato autorizzato a partire per Torino ?? #JuveNapoli - Adnkronos : Parte da Torino '#Articoliamo', tour per benessere articolare in emofilia - MercoglianoTB : RT @StefanoDonati27: Perché il Milan con due positivi parte per Crotone mentre il Napoli non può partire per Torino? Il presidente del Nap… -

Ultime Notizie dalla rete : Parte Torino Il Napoli non parte Torino: sarà 3-0 a tavolino per la Juventus? ilGiornale.it Gazzetta - Lega infuriata: sarà ko 3-0 a tavolino con un punto di penalizzazione, ADL fa ricorso

Il Napoli non si presenta a Torino e la Lega s’infuria. Non c'erano presupposti che legittimavano il rinvio della partita. Motivo per cui domani il giudice sportivo Mastrandrea notificherà, con ogni ...

La settimana da scudetto di un'Atalanta esagerata

Quello che non dicono i numeri, lo fanno gli avversari: il Cagliari in casa, dopo il Torino e la Lazio in trasferta. Battuti, annichiliti e dopo 3 partite e 3 vittorie in una settimana, l'Atalanta ...

Il Napoli non si presenta a Torino e la Lega s’infuria. Non c'erano presupposti che legittimavano il rinvio della partita. Motivo per cui domani il giudice sportivo Mastrandrea notificherà, con ogni ...Quello che non dicono i numeri, lo fanno gli avversari: il Cagliari in casa, dopo il Torino e la Lazio in trasferta. Battuti, annichiliti e dopo 3 partite e 3 vittorie in una settimana, l'Atalanta ...