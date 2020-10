Parigi zona di massima allerta, da bar a ristoranti: cosa cambia (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Bar chiusi da domani, martedì 6 ottobre per 15 giorni e ristoranti aperti con un protocollo di restrizioni rafforzato. Dopo il superamento di tutti i limiti fissati dalle autorità sanitarie per tracciare la diffusione del coronavirus nelle aree della Francia, Parigi diventa zona di “massima allerta” e viene, quindi, allineata a Marsiglia e Aix-en-Provence. La stretta arriva dopo l’aumento costante dei contagi, insieme all’aumento dei ricoveri che fanno temere per la tenuta degli ospedali. “E’ una nuova tappa, bisogna essere all’altezza della sfida“, ha detto Didier Lallement, il prefetto di polizia di Parigi. “L’epidemia va troppo veloce. Bisogna frenare ora per evitare che il nostro sistema ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 ottobre 2020) (Teleborsa) – Bar chiusi da domani, martedì 6 ottobre per 15 giorni eaperti con un protocollo di restrizioni rafforzato. Dopo il superamento di tutti i limiti fissati dalle autorità sanitarie per tracciare la diffusione del coronavirus nelle aree della Francia,diventadi “” e viene, quindi, allineata a Marsiglia e Aix-en-Provence. La stretta arriva dopo l’aumento costante dei contagi, insieme all’aumento dei ricoveri che fanno temere per la tenuta degli ospedali. “E’ una nuova tappa, bisogna essere all’altezza della sfida“, ha detto Didier Lallement, il prefetto di polizia di. “L’epidemia va troppo veloce. Bisogna frenare ora per evitare che il nostro sistema ...

