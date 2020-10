Parigi | introdotte nuove restrizioni | bar chiusi per 15 giorni

(Di lunedì 5 ottobre 2020) L’aumento dei contagi ha portato ad alzare l’allerta nella capitale francese Nuova stretta aa causa dei contagi da Coronavirus i cui dati sono sempre più preoccupanti. Nel corso di una conferenza stampa, il prefetto di polizia Didier Lallement ha confermato con una conferenza stampa che nella capitale francese verranno messe in vigorea causa proprio della massima emergenza. Dal 6 ottobre sarannotutti i bar e nei ristoranti non potranno sedersi più di sei persone a tavolo con un distanziamento di 1,5 m da una persona all’altra. Vietato la vendita d’alcool per strada e dimezzata la frequenza nelle università (che insieme alle scuole rappresentano i maggiori nuclei di contagi), mentre cinema, teatri e musei potranno continuare rispettando le ...

A Parigi sale l'allarme per la seconda ondata di coronavirus ... Anche i luoghi pubblici, compresi teatri, musei e cinema, hanno dovuto chiudere a meno che non fossero in grado di introdurre rigide ...Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, lunedì 5 ottobre. In leggero calo il numero di contagi giornalieri in Italia: iri sono stati 2.578 i casi accertati e 18 i mort ...