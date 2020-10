Papa Francesco firma la sua terza enciclica: “troppo razzismo, Fratelli tutti” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il tema è la fratellanza in tempi bui, come quello che viviamo con la pandemia. Le incertezze e le paure degli uomini emerse nella loro complessità. Papa Francesco (GettyImages)Papa Francesco, firma ad Assisi, nella città del santo da cui ha preso ispirazione per il suo pontificato, la sua terza enciclica. Al centro, l’uomo, le sue paure, le sue frustrazioni in tempi aspri, come quello attuale, che ci tiene continuamente con il fiato sospeso. La fratellanza, l’umanità degli uomini, in tempi in cui ancora forte è la paura del razzismo e della diversità. Temi forti che spingono il pontefice ad esporsi su ciò che continuamente viviamo. La guerra, come fallimento per ... Leggi su chenews (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il tema è la fratellanza in tempi bui, come quello che viviamo con la pandemia. Le incertezze e le paure degli uomini emerse nella loro complessità.(GettyImages)ad Assisi, nella città del santo da cui ha preso ispirazione per il suo pontificato, la sua. Al centro, l’uomo, le sue paure, le sue frustrazioni in tempi aspri, come quello attuale, che ci tiene continuamente con il fiato sospeso. La fratellanza, l’umanità degli uomini, in tempi in cui ancora forte è la paura dele della diversità. Temi forti che spingono il pontefice ad esporsi su ciò che continuamente viviamo. La guerra, come fallimento per ...

