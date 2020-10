Paolo De Castro nuovo presidente del Comitato scientifico di Nomisma (Di lunedì 5 ottobre 2020) Rinnovato il Comitato scientifico di Nomisma. Il Cda ha nominato (fino a maggio 2023) il professor Paolo De Castro. I componenti sono Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud; Domenico Dino Brancale, amministratore delegato di Avl Italia; Carlo Cottarelli,direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani- Università Cattolica di Milano; Catia Bastioli, amministratore delegato Novamont; Sonia Bonfiglioli, presidente Bonfiglioli Group; Sergio Dompé, presidente Dompé Farmaceutica; Giulio Malorgio, professore dell’Università degli Studi di Bologna; Alessia Mosca, Segretario Generale dell’Associazione Italia, Asean; Raffaele Borriello, direttore generale Ismea; Anthony Luzzato ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 ottobre 2020) Rinnovato ildi. Il Cda ha nominato (fino a maggio 2023) il professorDe. I componenti sono Carlo Borgomeo,della Fondazione con il Sud; Domenico Dino Brancale, amministratore delegato di Avl Italia; Carlo Cottarelli,direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani- Università Cattolica di Milano; Catia Bastioli, amministratore delegato Novamont; Sonia Bonfiglioli,Bonfiglioli Group; Sergio Dompé,Dompé Farmaceutica; Giulio Malorgio, professore dell’Università degli Studi di Bologna; Alessia Mosca, Segretario Generale dell’Associazione Italia, Asean; Raffaele Borriello, direttore generale Ismea; Anthony Luzzato ...

Rinnovato il Comitato scientifico di Nomisma. Il Cda ha nominato (fino a maggio 2023) il professor Paolo De Castro. I componenti sono Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud; Domenico D ...

A Piacenza il Congresso Internazionale di Studi Farnesiani «I Farnese, una grande dinastia»

Il 13 novembre si svolgerà presso Palazzo Galli in Piacenza il Congresso Internazionale di Studi Farnesiani «“I Farnese, una grande dinastia” nascita, affermazione ed alleanze nella storia europea».

