Palermo | l’Avellino pensa già al match del ‘Barbera’ | ecco la settimana tipo per preparare la trasferta

(Di lunedì 5 ottobre 2020) L'Avellino vince e convince.A Milano, il direttore sportivo Di Somma e Giovanni D'Agostino, amministratore unico della IDC, vivranno un lunedì intenso per completare l'organico a disposizione di mister Braglia: alle 20.00, infatti, giù il sipario sulla finestra estiva di calciomercato, l'obiettivo della dirigenza campana è cogliere l'attimo per eventuali colpi last minute.Serie C, Viterbese-Avellino: colpo dei lupi nel recupero, la decide il palermitano D’AngeloNel frattempo, in casa biancoverde, filtra molto ottimismo: la vittoria conquistata venerdì sera in casa della Viterbese - grazie ad una rete messa a segno dal palermitano Sonny D'Angelo al minuto 96 -, ha caricato il morale della truppa dell'ex centrocampista del Trapani, scrive l'odierna edizione de 'Il Mattino'."Giornata di ...