Palermo, ieri test in famiglia in vista della Ternana: Doda verso il rientro, Santana out (Di lunedì 5 ottobre 2020) "Doda verso il rientro, Santana out".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulle condizioni fisiche del terzino albanese e dell'attaccante argentino: il primo, alle prese con l'infortunio al tendine della coscia destra patito nel corso del ritiro estivo a Petralia Sottana; il secondo, invece, in questi ultimi giorni è rimasto a riposo precauzionalmente per un affaticamento muscolare.In attesa di capire quando sarà possibile recuperare la gara contro il Potenza, al Palermo che ieri ha disputato un test in famiglia al "Renzo Barbera" per cercare di non perdere quel poco di ritmo partita guadagnato a Teramo, arrivano buone notizie dall'infermeria in ... Leggi su mediagol (Di lunedì 5 ottobre 2020) "ilout".Titola così l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia', che punta i riflettori sulle condizioni fisiche del terzino albanese e dell'attaccante argentino: il primo, alle prese con l'infortunio al tendinecoscia destra patito nel corso del ritiro estivo a Petralia Sottana; il secondo, invece, in questi ultimi giorni è rimasto a riposo precauzionalmente per un affaticamento muscolare.In attesa di capire quando sarà possibile recuperare la gara contro il Potenza, alcheha disputato uninal "Renzo Barbera" per cercare di non perdere quel poco di ritmo partita guadagnato a Teramo, arrivano buone notizie dall'infermeria in ...

MarcoBellinazzo : L'intervento dell'Asl impone obbligo giuridicamente 'superiore' di isolamento e mette atleti nelle condizioni se v… - SeaWatchItaly : Grazie alla Biblioteca IBBY di #Lampedusa per la valigia rossa con il suo prezioso contenuto di libri illustrati ch… - valeria_torta : Cambiamento climatico, temperature record da Nord a Sud (ieri registrati 37°C a Palermo) non possono essere sottovu… - rep_palermo : Sicilia, urne aperte in sessanta Comuni: ieri affluenza al 45,54 per cento [di CLAUDIO REALE] [aggiornamento delle… - emmemea : RT @MarcoBellinazzo: L'intervento dell'Asl impone obbligo giuridicamente 'superiore' di isolamento e mette atleti nelle condizioni se viag… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo ieri Palermo, ieri test in famiglia in vista della Ternana: Doda verso il rientro, Santana out. La situazione Mediagol.it Coronavirus, una nuova vittima nel trapanese. Preoccupano i diversi focolai nell'Isola

C'è una nuova vittima causata dal Coronavirus nel trapanese. Si tratta di una donna di 95 anni di Trapani. Nella ...

Caricate istanze in esubero di oltre il 220% dei fondi

Da questa mattina sarà possibile inviare la richiesta di sussidio per quegli imprenditori che nelle ultime due settimane hanno caricato la documentazione sul portale SiciliaPei. A restare esclusi sara ...

C'è una nuova vittima causata dal Coronavirus nel trapanese. Si tratta di una donna di 95 anni di Trapani. Nella ...Da questa mattina sarà possibile inviare la richiesta di sussidio per quegli imprenditori che nelle ultime due settimane hanno caricato la documentazione sul portale SiciliaPei. A restare esclusi sara ...