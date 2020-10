Ounas lascia Castel Volturno, destinazione Cagliari. Il video (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ormai ci siamo. Il Cagliari sta per abbracciare Ounas, in uscita dal Napoli. Come vi abbiamo raccontato, il club sardo ha chiuso per Ounas visto che, Nainggolan, resta irraggiungibile. Il calciatore, ora a Castel Volturno per l’ultima volta, è pronto a vestire la maglia rossoblu e partire per la sua nuova destinazione. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ormai ci siamo. Ilsta per abbracciare, in uscita dal Napoli. Come vi abbiamo raccontato, il club sardo ha chiuso pervisto che, Nainggolan, resta irraggiungibile. Il calciatore, ora aper l’ultima volta, è pronto a vestire la maglia rossoblu e partire per la sua nuova. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

