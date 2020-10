Oroscopo del giorno: le previsioni di Paolo Fox per il 6 ottobre (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLe previsioni dell’astrologo Paolo Fox per la giornata del 6 ottobre. Ariete. Marte è nel tuo segno ed è arrivato il momento di affrontare tutto con il coraggio. Per troppo tempo hai sopportato più o meno in silenzio. Sul fronte lavoro, Marte e Saturno sono dissonanti: tu hai alcune questioni burocratiche da risolvere. Toro. Mantieni la calma in amore: cerca di non lasciarti prendere la mano da situazioni poco chiare. Sul fronte lavoro, hai da fare una scelta entro novembre. Per un contratto o un rinnovo devi aspettare. Gemelli. La Luna è nel tuo segno. Se hai qualcosa da dire al tuo partner fallo oggi. Per quanto riguarda il lavoro, cerca di mantenere la calma e di non agire di impulso. Favoriti i lavoratori autonomi. Cancro. La Luna ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLedell’astrologoFox per la giornata del 6. Ariete. Marte è nel tuo segno ed è arrivato il momento di affrontare tutto con il coraggio. Per troppo tempo hai sopportato più o meno in silenzio. Sul fronte lavoro, Marte e Saturno sono dissonanti: tu hai alcune questioni burocratiche da risolvere. Toro. Mantieni la calma in amore: cerca di non lasciarti prendere la mano da situazioni poco chiare. Sul fronte lavoro, hai da fare una scelta entro novembre. Per un contratto o un rinnovo devi aspettare. Gemelli. La Luna è nel tuo segno. Se hai qualcosa da dire al tuo partner fallo oggi. Per quanto riguarda il lavoro, cerca di mantenere la calma e di non agire di impulso. Favoriti i lavoratori autonomi. Cancro. La Luna ...

