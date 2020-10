Oroscopo Branko domani Martedi 6 Ottobre 2020 | Previsioni zodiacali segno per segno

Leggi su aciclico

(Di lunedì 5 ottobre 2020)Ariete Mercoledì inizia con una lotta per il potere quando Mercurio si oppone a Urano. Tuttavia, non sei mai stato il tipo da abbandonare una sfida così facilmente. Questa è un’opportunità perfetta per dimostrare di essere un leader nato per natura. Alzati e agisci, soprattutto se la tua prospettiva su una situazione è diversa da quella degli altri. Il confronto continua a seguirti quando Marte nel tuopiazza Plutone venerdì, creando un’altra lotta con la tua carriera e le tue ambizioni. Qualcuno sta cercando di controllare come fai le cose. Sebbene sia importante difendere te stesso, Ariete, scegli le tue battaglie con saggezza. Vacci piano quando il sole in Bilancia piazza Giove in Capricorno domenica. Invece di occuparti di lavoro ...