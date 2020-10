Open Fiber: Olbia, proseguono i lavori, cablate oltre 8 mila unità immobiliari (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - A meno di un anno dall'inizio dei lavori prosegue spedita l'opera di Open Fiber per portare la fibra ottica nelle case, negli uffici, nei negozi di Olbia. Al momento sono 8 mila le unità immobiliari cablate e centinaia i cittadini che già usufruiscono della nuova rete totalmente in fibra ottica. Grazie a un accordo firmato col Comune l'azienda sta riutilizzando, ove possibile, cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti per stendere gli oltre 350 chilometri di fibra previsti dal progetto in modo da evitare disagi ai cittadini. La fibra di Open Fiber è in modalità Fiber to the Home (Ftth - fibra fino a casa), in grado di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Roma, 5 ott. (Adnkronos) - A meno di un anno dall'inizio deiprosegue spedita l'opera diper portare la fibra ottica nelle case, negli uffici, nei negozi di. Al momento sono 8le unitàe centinaia i cittadini che già usufruiscono della nuova rete totalmente in fibra ottica. Grazie a un accordo firmato col Comune l'azienda sta riutilizzando, ove possibile, cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti per stendere gli350 chilometri di fibra previsti dal progetto in modo da evitare disagi ai cittadini. La fibra diè in modalitàto the Home (Ftth - fibra fino a casa), in grado di ...

Advertising

TV7Benevento : Open Fiber: Olbia, proseguono i lavori, cablate oltre 8 mila unità immobiliari (2)... - TV7Benevento : Open Fiber: Olbia, proseguono i lavori, cablate oltre 8 mila unità immobiliari... - neximitalia : RT @OpenFiberIT: Proseguono i lavori nel Comune di #Olbia: 8mila UI sono già connesse alla rete interamente in #fibraottica di #OpenFiber a… - neximitalia : La #fibraottica non permette solo di navigare ad alta velocità ma consente alle aziende di proiettarsi nell'era del… - EmanuelaFornar2 : RT @OpenFiberIT: Proseguono i lavori nel Comune di #Olbia: 8mila UI sono già connesse alla rete interamente in #fibraottica di #OpenFiber a… -

Ultime Notizie dalla rete : Open Fiber Blog | Tim e Open Fiber litigano, ma il problema del digitale non è la rete unica Il Sole 24 ORE Open Fiber: Olbia, proseguono i lavori, cablate oltre 8 mila unità immobiliari

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - A meno di un anno dall'inizio dei lavori prosegue spedita l'opera di Open Fiber per portare la fibra ottica nelle case, negli uffici, nei negozi di Olbia. Al momento sono 8 ...

WindTre raggiunge Savona con la fibra FTTH

In un delicato momento di ripartenza per le attività economiche e lavorative, WindTre continua ad estendere a tutto il territorio nazionale la tecnologia ...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - A meno di un anno dall'inizio dei lavori prosegue spedita l'opera di Open Fiber per portare la fibra ottica nelle case, negli uffici, nei negozi di Olbia. Al momento sono 8 ...In un delicato momento di ripartenza per le attività economiche e lavorative, WindTre continua ad estendere a tutto il territorio nazionale la tecnologia ...