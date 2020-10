Omicidio di Lecce | la madre dell' assassino scrive alle famiglie di Eleonora e Daniele | Vi chiedo scusa

Leggi su repubblica

(Di lunedì 5 ottobre 2020) La donna ha affidato a una lettera il suo pensiero verso i genitori dei due ragazzi uccisi nell'appartamento in via Montello dal 21enne studente universitario: "Solo ora che mio figlio ha confessato sono davvero consapevole del Vostro dolore e posso condividerlo dentro di me"