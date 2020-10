Oggi l’arrivo sullo spettacolare scenario dell’Etna: è il giorno di Vincenzo Nibali, le previsioni meteo della terza tappa del Giro d’Italia (Di lunedì 5 ottobre 2020) E’ tutto pronto in Sicilia per la terza e penultima tappa isolana dell’edizione 2020 del Giro d’Italia. Dopo il primo arrivo in salita, Oggi si disputa una nuova frazione tosta, la Enna-Etna: tappa mossa nella prima parte con finale in salita classificato GPM di prima categoria. I primi 130 km di avvicinamento al vulcano sono un continuo susseguirsi di salite e discese più o meno intense e più o meno marcate. Da Linguaglossa inizia la salita finale di quasi 20 km. La salita finale misura 18.9 km e sale sul versante Nord-Est dell’Etna seguendo un ritmico alternarsi di tornanti lungo colate di lava più o meno recenti. La pendenza media è del 6.6%, ma gli ultimi 3 km presentano (a ridosso dei 2000 m) le medie maggiori (circa 9%) e il picco ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020) E’ tutto pronto in Sicilia per lae penultimaisolana dell’edizione 2020 deld’Italia. Dopo il primo arrivo in salita,si disputa una nuova frazione tosta, la Enna-Etna:mossa nella prima parte con finale in salita classificato GPM di prima categoria. I primi 130 km di avvicinamento al vulcano sono un continuo susseguirsi di salite e discese più o meno intense e più o meno marcate. Da Linguaglossa inizia la salita finale di quasi 20 km. La salita finale misura 18.9 km e sale sul versante Nord-Est dell’Etna seguendo un ritmico alternarsi di tornanti lungo colate di lava più o meno recenti. La pendenza media è del 6.6%, ma gli ultimi 3 km presentano (a ridosso dei 2000 m) le medie maggiori (circa 9%) e il picco ...

