Oggi è la Giornata mondiale degli insegnanti: perché Google la celebra con un Doodle? (Di lunedì 5 ottobre 2020) Oggi, 5 ottobre 2020, Google ha scelto di celebrare la “Giornata mondiale degli insegnanti” con un Doodle molto significativo, visibile in gran parte del Mondo, dall’Italia al Giappone, dalla Russia al Canada, dal Regno Unito alla Germania, in Svezia, Danimarca e tanti altri Paesi. La Giornata mondiale degli insegnanti è stata istituita nel 1994 con l’obiettivo di mobilitare il sostegno agli insegnanti e di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino ad essere soddisfatte dai docenti. Il 25º anniversario (1994 – 2019) della Giornata mondiale degli ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 5 ottobre 2020), 5 ottobre 2020,ha scelto dire la “” con unmolto significativo, visibile in gran parte del Mondo, dall’Italia al Giappone, dalla Russia al Canada, dal Regno Unito alla Germania, in Svezia, Danimarca e tanti altri Paesi. Laè stata istituita nel 1994 con l’obiettivo di mobilitare il sostegno aglie di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino ad essere soddisfatte dai docenti. Il 25º anniversario (1994 – 2019) della...

GassmanGassmann : Oggi è la giornata in memoria delle vittime dell’emigrazione. Il Mediterraneo come altri mari, accoglie i corpi di… - zaiapresidente : ?? Oggi è una giornata storica: siamo davanti ad un'opera per la quale abbiamo atteso veramente decenni, e finalment… - UNHCRItalia : Oggi nella Giornata della Memoria e dell'Accoglienza onoriamo le vittime del naufragio del #3ottobre 2013 al largo… - mavibnv : RT @drewshug: sto imparando a dire a me stessa: oggi sei triste, va bene così. non puoi vivere ogni giornata al massimo, non evitare la tri… - donat_16 : RT @sangesnicola: Oggi 4 ottobre è la Giornata mondiale degli animali (World Animal Day) dedicata esclusivamente alla tutela e all’azione p… -