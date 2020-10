Oggi 2.257 positivi ma meno tamponi. Sale al 3,7% la percentuale dei positivi sul totale dei test (Di lunedì 5 ottobre 2020) Calano i contagi ma dimezzano i tamponi. Sono 2.257 i positivi di Oggi contro i 2.578 di ieri, appena 321 in meno a fronte di una forte riduzione del numero di tamponi: 60.241 contro i 92.714 di ieri (circa 32 mila in meno). La percentuale dei positivi sui tamponati Sale di circa un punto passando dai 2,8% di ieri a 3,7% di Oggi. Il totale dei casi Sale a 327.586, scende lievemente invece il numero de decessi che passano dai 18 di ieri ai 16 di Oggi. Crescono i ricoveri: 200 in più rispetto a ieri (82), per un totale di 3.487. Stesso andamento per le terapie intensive (323 in tutto) che crescono di 20 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 ottobre 2020) Calano i contagi ma dimezzano i. Sono 2.257 idicontro i 2.578 di ieri, appena 321 ina fronte di una forte riduzione del numero di: 60.241 contro i 92.714 di ieri (circa 32 mila in). Ladeisui tamponatidi circa un punto passando dai 2,8% di ieri a 3,7% di. Ildei casia 327.586, scende lievemente invece il numero de decessi che passano dai 18 di ieri ai 16 di. Crescono i ricoveri: 200 in più rispetto a ieri (82), per undi 3.487. Stesso andamento per le terapie intensive (323 in tutto) che crescono di 20 ...

